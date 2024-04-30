WSJ: в НАТО сочли маловероятным нападение России на страны альянса

Планировщики НАТО назвали маловероятным вторжение России на территорию какой-либо из стран альянса, граничащих с ней, сообщает The Wall Street Journal.

«Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем», — приводит сообщение РИА Новости.

В публикации отметили, что в альянсе есть серьёзные разногласия относительно взглядов стран-участников на угрозы.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о вероятности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.