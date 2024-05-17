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Рябков: Россия выдвинула предложения по обмену заключёнными, США затягивают паузу

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Россия призывает США отреагировать на выдвинутые Москвой предложения по обмену заключёнными, но пока Вашингтон затягивает паузу.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«... насколько я могу судить, хотя МИД, как вы знаете, не является непосредственным участником этих обменов, которые идут по специализированному каналу, наши предложения до сих пор американской стороной не воспринимаются», — отметил дипломат.

При этом тему обмена заключёнными он назвал «исключительно деликатной».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными.

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