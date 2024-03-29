Лавров: Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по обмену заключёнными
Об этом пишут «Известия».
По его словам, Вашингтон постоянно делает заявления о том, что договорились, а Москва «не сотрудничает».
«Это нечистоплотные методы, противоречащие договорённостям президентов», — заявил Лавров.
По его словам, Россия привержена этим договорённостям и готова продолжать диалог именно так и в той форме, как договорились российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными, и эта работа продолжится.