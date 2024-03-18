RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными

Короткая ссылка
Американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными, и эта работа продолжится, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными
  • Gettyimages.ru
  • © Sayan_Moongklang

«Мы прилагаем постоянные усилия, чтобы добиться освобождения Пола Уилана и Эвана Гершковича, и будем прилагать их до тех пор, пока они не будут освобождены, а это означает регулярное общение на высшем уровне с Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.

Салливан также заявил, что США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить