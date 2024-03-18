Белый дом: США продолжат контакты с Россией по обмену заключёнными

Американская администрация поддерживает контакты с властями России по возможному обмену заключёнными, и эта работа продолжится, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы прилагаем постоянные усилия, чтобы добиться освобождения Пола Уилана и Эвана Гершковича, и будем прилагать их до тех пор, пока они не будут освобождены, а это означает регулярное общение на высшем уровне с Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.

Салливан также заявил, что США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.