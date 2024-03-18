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Белый дом: США будут исходить из того, что Путин — президент России

В Белом доме прокомментировали легитимность выборов в России

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США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США будут исходить из того, что Путин — президент России
  • AP
  • © Evan Vucci

«Путин — президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего на Украине… других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента... Продолжим работать исходя из этой реальности», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не планируют поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах.

По его словам, в Штатах не считают президентские выборы в России свободными или справедливыми.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. 

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