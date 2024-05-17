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«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Валенсию» в 36-м туре Примеры

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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Валенсией» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Андре Силва на третьей минуте. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в старте и провёл на поле 61 минуту.

Таким образом, «Реал Сосьедад» поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры. Команда за два тура до окончания чемпионата находится в зоне еврокубков.

Ранее сообщалось, что Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона.

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