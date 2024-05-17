«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Валенсию» в 36-м туре Примеры
Встреча в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Андре Силва на третьей минуте. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в старте и провёл на поле 61 минуту.
Таким образом, «Реал Сосьедад» поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры. Команда за два тура до окончания чемпионата находится в зоне еврокубков.
Ранее сообщалось, что Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона.