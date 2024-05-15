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Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона

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Испанская Ла Лига опубликовала список из десяти футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2023/24.

Как сообщается на официальном сайте чемпионата Испании по футболу, наибольшее представительство получили спортсмены мадридского «Реала» и «Жироны». Первый делегировал в него Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, второй — Артёма Довбика и Алеша Гарсию.

Также в число кандидатов вошли одноклубник Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» — Такефуса Кубо, форварды Роберт Левандовски («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Александр Сёрлот («Вильярреал»), а также хавбеки Иско («Бетис») и Кирьян Родригес («Лас-Пальмас»).

Победитель будет объявлен в ходе официальной церемонии, которая пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонской «Барселоны» Хави не вошёл в список из пяти кандидатов на награду лучшему тренеру сезона в Ла Лиге.

 

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