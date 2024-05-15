Хави не вошёл в число кандидатов на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге

Пресс-служба испанской Ла Лиги объявила имена кандидатов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В список претендентов на награду лучшему тренеру вошли Карло Анчелотти («Реал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»), Мигел Санчес («Жирона») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Таким образом, в список кандидатов на звание лучшего тренера сезона не вошёл Хави, главный тренер «Барселоны», которая в настоящее время занимает второе место в таблице чемпионата Испании. На третьей строчке расположилась «Жирона», уступающая сине-гранатовым одно очко.

Имя обладателя награды будет объявлено 28 мая.

Ранее директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.