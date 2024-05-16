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Пеллегрини: Роберт Фицо помнит, как в него стреляли

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Премьер Словакии Роберт Фицо помнит все обстоятельства нападения на него и удивлён тем, как быстро всё произошло. Об этом сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини.
Пеллегрини: Роберт Фицо помнит, как в него стреляли
  • Полицейские стоят у входа в университетскую больницу Ф.Д. Рузвельта, где находится раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо
  • AP
  • © Denes Erdos

«Он помнит, он изумлён тем, как это произошло, как быстро это произошло», — приводит его слова РИА Новости.

Когда Фицо доставили в больницу, он оставался в сознании, отметил Пеллегрини.

Политик также сообщил, что Роберт Фицо, прооперированный после огнестрельных ранений, в состоянии разговаривать, но сильно устаёт.

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