Independent: Трамп призывает судить его по делам — но там тоже ничего хорошего

Дональд Трамп часто упрекает СМИ и своих оппонентов в том, что они обвиняют его в сговоре с Россией и при этом не оценивают его реальных политических достижений. Журналист The Independent прошёлся по результатам работы администрации Трампа во внутренней и внешней политике и признал их «глубоко ущербными».

Ситуация, которая сложилась вокруг встречи Дональда Трампа — младшего и представителей России, необычная, пишет The Independent, но и сам Трамп — необычный президент. Он часто говорит, что СМИ и его противники не отдают ему должное, когда всё идёт хорошо, а вместо этого сосредоточены на фейковых новостях вокруг «сговора с Россией». В итоге он говорит о своих якобы многочисленных достижениях, но внимание всего мира сосредоточено на других вопросах вроде расследования Мюллера, а вовсе не на подходе Трампа к рутинной работе на внутреннем и внешнем уровне, пишет автор статьи. Поэтому издание решило внять словам американского президента и оценить, чего же Трампу на самом деле удалось достигнуть за это время.

Прежде всего, многие говорят, что сегодня состояние американской экономики лучше, чем два года назад, хотя, по мнению автора статьи, о том, чьё это достижение, можно спорить. При этом торговая война, о которой Трамп столько говорил, не оправдала себя, а одно из главных его достижений — программа снижения налогов — не привела к росту инвестиций, на который уповали республиканцы, но при этом увеличила дефицит бюджета.

Что касается иммиграции, Трампу удалось заручиться поддержкой законодателей для запрета на въезд в США представителям некоторых стран с преимущественно мусульманским населением. Однако, пишет автор статьи, поскольку повод для этого запрета был скорее риторическим, то и практический результат для США минимален. Тем временем никакой стены, которую обещал Трамп, на границе с Мексикой не строят, а американские власти южных штатов борются с нелегальной миграцией, якобы запирая детей в клетках, что сказывается на имидже Америке, но при этом никак не влияет на намерения потенциальных мигрантов.

И во внешней политике, пишет издание, громкие слова не привели к большим достижениям. Возможно, прямое участие Трампа в переговорах по Корейскому кризису и помогло снизить напряжённость на полуострове, но пока неясно, получилось это оттого, что Трамп — хороший лидер, или же это заслуга его северокорейского коллеги.

Поэтому, делает вывод журналист, расследование Мюллера, конечно, необходимо довести до конца. Однако оно будет длиться ещё много месяцев, и этот процесс не должен «закрыть нам глаза на глубоко ущербные результаты политики Трампа. В конечном итоге, президенту нужно отвечать за то, что он делает на своём посту, а не только за то, как он туда попал», — пишет The Independent.