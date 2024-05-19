В Тимирязевском районе Москвы благоустроят сквер Соломенной Сторожки

В Тимирязевском районе Москвы начались работы по благоустройству сквера Соломенной Сторожки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В сквере предусмотрят большую детскую площадку с ярким резиновым покрытием, игровой башней и прогулочным видовым мостом.

В зоне отдыха появятся парящие качели под воздушными навесами. Там же высадят растения, которые будут виться по конструкциям и создавать тень.

Кроме того, планируется установить уличные тренажёры для занятий спортом, столы для настольного тенниса и беседку со столами для игры в шахматы.

Также в сквере появится памятник жителям района, которые работали на благо бывшего посёлка Соломенная Сторожка во время его становления и развития.

Ранее сообщалось, что в ХМАО 16 городских объектов благоустроят в 2025 году.