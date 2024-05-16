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В ХМАО 16 городских объектов благоустроят в 2025 году

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В Ханты-Мансийском автономном округе 16 проектов по благоустройству городских объектов реализуют в 2025 году по итогам Всероссийского голосования.
В ХМАО 16 городских объектов благоустроят в 2025 году
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом губернатор Югры Наталья Комарова написала в Telegram, подводя итоги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Среди победителей — 16 общественных территорий в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском, Лянторе», — говорится в посте.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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