В ХМАО 16 городских объектов благоустроят в 2025 году

В Ханты-Мансийском автономном округе 16 проектов по благоустройству городских объектов реализуют в 2025 году по итогам Всероссийского голосования.

Как сообщает URA.RU, об этом губернатор Югры Наталья Комарова написала в Telegram, подводя итоги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Среди победителей — 16 общественных территорий в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском, Лянторе», — говорится в посте.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.