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Бастрыкину доложат о падении ребёнка на батуте в Челябинске

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат об инциденте в Челябинске, в результате которого семилетняя девочка получила травму.
Бастрыкину доложат о падении ребёнка на батуте в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования ребёнка на батуте в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Проверку проводят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья граждан.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, в настоящее время здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что детский лагерь в Свердловской области заплатит за травму ребёнка 776 тыс. рублей.

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