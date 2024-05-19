Бастрыкину доложат о падении ребёнка на батуте в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования ребёнка на батуте в Челябинской области», — говорится в сообщении.
Проверку проводят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья граждан.
Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, в настоящее время здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что детский лагерь в Свердловской области заплатит за травму ребёнка 776 тыс. рублей.