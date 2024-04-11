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Детский лагерь в Свердловской области заплатит почти 800 тысяч рублей за травму ребёнка

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Детский лагерь в Свердловской области заплатит за травму ребёнка 776 тыс. рублей
Детский лагерь в Свердловской области заплатит почти 800 тысяч рублей за травму ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В суд обратилась мать девятилетнего мальчика, которая отправила сына на три недели в лагерь. Там, по её словам, он прыгал на батуте, но упал и ударился спиной. В результате врачи поставили диагноз — «перелом позвонка».

Как сообщили в Свердловском облсуде, женщина пояснила, что за ребёнком никто не присматривал.

С лагеря должны были взыскать 517 тыс. рублей, но это решение представители лагеря попытались оспорить. Тогда свердловский суд пересмотрел дело и решил увеличить сумму компенсации в пользу матери ребёнка. Всего лагерь должен выплатить 776 175 рублей.

Ранее стало известно, что более 14 тыс. школьников Казани отдохнут летом в муниципальных лагерях.

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