Более 14 тысяч школьников Казани отдохнут летом в муниципальных лагерях
- Gettyimages.ru
- © Ariel Skelley
Об этом сообщает «Реальное время».
По словам председателя городского комитета по делам детей и молодёжи Алии Загидуллиной, в этом году для детей-льготников предусмотрено 1075 мест в муниципальных лагерях, а путёвки для них будут бесплатными.
Наряду с этим комитет предоставляет путёвки детям участников СВО, а также организованным группам детей — представителям спортивных организаций и других учреждений дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе заявки на летний отдых в лагерях для детей из семей льготников начали принимать с 5 апреля.