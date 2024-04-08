Более 14 тысяч школьников Казани отдохнут летом в муниципальных лагерях

В ходе предстоящей летней оздоровительной кампании смогут отдохнуть 14 835 школьников из Казани. В том числе МБУ «Городской центр «Ял» посетят 5590 детей.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам председателя городского комитета по делам детей и молодёжи Алии Загидуллиной, в этом году для детей-льготников предусмотрено 1075 мест в муниципальных лагерях, а путёвки для них будут бесплатными.

Наряду с этим комитет предоставляет путёвки детям участников СВО, а также организованным группам детей — представителям спортивных организаций и других учреждений дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе заявки на летний отдых в лагерях для детей из семей льготников начали принимать с 5 апреля.