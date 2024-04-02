В ЯНАО начнут принимать заявки на отдых в летних лагерях с 5 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся более 6 тыс. ребят в возрасте от семи до 17 лет», — заявили в окружном кабмине.
Путёвки предоставляются бесплатно. Транспортные расходы оплачивают родители или законные представители.
«Для детей из малоимущих семей или детям участников СВО — из окружного бюджета покрываются все расходы», — добавили в пресс-службе.
Подать заявки можно на портале «ЯНАОтдых».
Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.