В ЯНАО начнут принимать заявки на отдых в летних лагерях с 5 апреля

Заявки на летний отдых в лагерях для детей из семей льготников в Ямало-Ненецком автономном округе начнут принимать с 5 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся более 6 тыс. ребят в возрасте от семи до 17 лет», — заявили в окружном кабмине.

Путёвки предоставляются бесплатно. Транспортные расходы оплачивают родители или законные представители.

«Для детей из малоимущих семей или детям участников СВО — из окружного бюджета покрываются все расходы», — добавили в пресс-службе.

Подать заявки можно на портале «ЯНАОтдых».

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.