В Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей
Об этом информирует URA.RU.
«Это очередное мероприятие социальной поддержки, связанное с дополнительными значительными расходами регионального бюджета», — написал Шумков в своём Telegram-канале.
Согласно документу, дети из многодетных семей получат право бесплатного проезда к месту обучения и обратно. Их также обеспечат питанием в школах и учреждениях среднего профессионального образования.
Кроме того, многодетным семьям частично компенсируют затраты на услуги ЖКХ и субсидируют приобретение школьной одежды и обуви к новому учебному году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что приём заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начнётся 4 апреля в Московской области.