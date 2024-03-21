В Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсетях сообщил о подписании нового постановления о поддержке многодетных семей, проживающих в регионе.

Об этом информирует URA.RU.

«Это очередное мероприятие социальной поддержки, связанное с дополнительными значительными расходами регионального бюджета», — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Согласно документу, дети из многодетных семей получат право бесплатного проезда к месту обучения и обратно. Их также обеспечат питанием в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Кроме того, многодетным семьям частично компенсируют затраты на услуги ЖКХ и субсидируют приобретение школьной одежды и обуви к новому учебному году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что приём заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начнётся 4 апреля в Московской области.