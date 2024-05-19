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Объём специализированной медпомощи в Москве увеличили в 1,5 раза в 2024 году

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Объём целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в полтора раза в 2024 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Объём специализированной медпомощи в Москве увеличили в 1,5 раза в 2024 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Программы реализуют по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия.

Благодаря программам медпомощь в московских стационарах могут получить на 40 тыс. человек больше.

Как отметил мэр, инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить всё больше сложных операций.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что компания из Москвы произведёт более 2000 бионических протезов рук в этом году.

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