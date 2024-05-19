Объём специализированной медпомощи в Москве увеличили в 1,5 раза в 2024 году
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Программы реализуют по 14 направлениям, среди которых травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия.
Благодаря программам медпомощь в московских стационарах могут получить на 40 тыс. человек больше.
Как отметил мэр, инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить всё больше сложных операций.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что компания из Москвы произведёт более 2000 бионических протезов рук в этом году.