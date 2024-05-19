На Украине сотрудники военкоматов изымают средства связи у граждан

Украинцы пожаловались на незаконные изъятия у них средств связи в военкоматах. Об этом сообщила юрист Надежда Шуляк.

По её словам, прозвучавшим на кадрах опубликованного украинским изданием «СТРАНА.ua» в Telegram видеоролика, такая практика является «очень неправильной и незаконной».

«Шевченковский РТЦК (районный территориальный центр комплектования, военкомат. — RT) города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации», — сообщила Шуляк.

Ранее сообщалось, что на Украине неизвестные избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата.