RT в Telegram
Подпишись

Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тысяч человек

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 65 тыс. человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, что стало рекордом.
Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тысяч человек

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, на Зубовской площади была организована насыщенная программа. Выступали артисты, аниматоры, художественные гимнасты, также проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу.

Велофестиваль состоялся в субботу, 18 мая. Он традиционно прошёл по Садовому кольцу.

Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» выбрали новый талисман Московского велофестиваля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить