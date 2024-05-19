Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 65 тыс. человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, что стало рекордом.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, на Зубовской площади была организована насыщенная программа. Выступали артисты, аниматоры, художественные гимнасты, также проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу.

Велофестиваль состоялся в субботу, 18 мая. Он традиционно прошёл по Садовому кольцу.

Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» выбрали новый талисман Московского велофестиваля.