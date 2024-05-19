Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тысяч человек
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметил Собянин, на Зубовской площади была организована насыщенная программа. Выступали артисты, аниматоры, художественные гимнасты, также проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу.
Велофестиваль состоялся в субботу, 18 мая. Он традиционно прошёл по Садовому кольцу.
Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» выбрали новый талисман Московского велофестиваля.