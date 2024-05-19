RT в Telegram
Подпишись

Москвичам предложили принять участие в акции «ВДНХ сквозь время»

Короткая ссылка
В проекте «Город заданий» предложили новое задание для москвичей — «ВДНХ сквозь время», приуроченное к 85-летию выставки.
Москвичам предложили принять участие в акции «ВДНХ сквозь время»

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники должны найти в своих архивах кадр, снятый на площадках выставки не позднее 4 ноября 2023 года, и сделать снимок на этом же месте либо в точности восстановить то, что запечатлено на старой фотографии.

На сайте проекта нужно прикрепить оба снимка и написать рассказ на одну из предложенных тем.

Самые интересные рассказы будут опубликованы на сайте ВДНХ в дни празднования юбилея.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить