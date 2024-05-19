Москвичам предложили принять участие в акции «ВДНХ сквозь время»

В проекте «Город заданий» предложили новое задание для москвичей — «ВДНХ сквозь время», приуроченное к 85-летию выставки.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники должны найти в своих архивах кадр, снятый на площадках выставки не позднее 4 ноября 2023 года, и сделать снимок на этом же месте либо в точности восстановить то, что запечатлено на старой фотографии.

На сайте проекта нужно прикрепить оба снимка и написать рассказ на одну из предложенных тем.

Самые интересные рассказы будут опубликованы на сайте ВДНХ в дни празднования юбилея.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи».