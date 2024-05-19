На площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве поженились 50 тысяч пар

На площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве поженились 50 тыс. пар за пять лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня каждая пятая церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места — 84-й этаж башни «ОКО», особняк «Роял» на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница «Националь» с видом на Красную площадь», — рассказал Собянин.

По его словам, каждый год для свадеб становятся доступны новые локации. К примеру, в 2024 году пары смогут пожениться в усадьбе Зубовых.

Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области более 28 тыс. семей получили выплаты к 50-летию свадьбы.