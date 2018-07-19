Немецкие политики: ответом Трампу должна стать уверенная и независимая Европа

Лидеры ведущих партий Германии призывают Европу к более уверенным и независимым действиям во внешней политике, пишет немецкая газета Die Zeit. Страны ЕС должны решительно отстаивать свои интересы на мировой арене — только так Европа сможет выступать на одном уровне с США при Дональде Трампе в самых различных сферах, от энергетики до политики безопасности.

Ведущие политики Германии уверены: только уверенная в себе Европа способна выступать на одном уровне с США под руководством Дональда Трампа. Как отмечает немецкая газета Die Zeit, это касается самых разных сфер, от торговли до обеспечения безопасности.

Лидеры фракций практически всех немецких партий так или иначе высказались за повышение уровня европейского самосознания, в том числе в обхождении с американским президентом Дональдом Трампом, сообщается в статье.

Председатель фракции союза партий ХДС/ХСС Фолькер Каудер в интервью с представителями медиагруппы Funke подчеркнул, что с Дональдом Трампом надёжность отчасти оказалась разрушена. Для американского президента национальная выгода важнее, чем сохранение сообщества ценностей по ту и по эту сторону Атлантики. Поэтому только если Европа будет выступать решительно и сплочённо, континент сможет остаться на одном уровне с США, причём это касается как торгового спора, так и вопросов безопасности, считает Фолькер Каудер.

Глава Христианско-социального союза Баварии Александр Добриндт высказался по этому вопросу сходным образом. Он придерживается мнения, что «если президент Трамп решительно заявляет об интересах США», для немецких политиков это должно быть поводом так же уверенно заявлять об интересах их страны и сохранении её суверенитета. Однако на такой подход Германия будет способна только в том случае, если она готова инвестировать намного больше средств в собственную оборону, полагает Добриндт.

С несколько иным призывом к Европе обратился лидер фракции зелёных Антон Хофрайтер, пишет Die Zeit. Он потребовал «наконец обрести независимость от Америки в вопросах энергетики». По убеждению главы зелёных, в сфере энергетической политики Европа «не должна оставаться зависимой ни от авторитарной России, ни от всё более непредсказуемой администрации США». Это, однако, может получиться, только если Евросоюз будет последовательно развивать энергетику из возобновляемых источников.

С точки зрения председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера, ответом на действия Трампа должна стать Европа, сплочённо представляющая и отстаивающая свои интересы. «Если он и понимает какой-то язык, то это язык решительности», — считает Линднер. Как сообщает немецкая газета, глава свободных демократов Германии призывает к новым инициативам по укреплению свободной торговли. Он также настаивает на том, что хорошие отношения Европы с США не должны страдать из-за того, что «один-единственный президент пошёл ложными путями».

Лидер фракции левых Сара Вагенкнехт также призывает к уверенной и осознанной внешней политике, «чтобы один безрассудный человек не втянул нас в спираль наращивания вооружений и новые войны».

Как напоминает Die Zeit, за время своей семидневной поездки в Европу американский президент Дональд Трамп оскорбил многих союзников США. Германию он раскритиковал за её энергетическую и оборонную политику. Британский премьер-министр Тереза Мэй стала объектом личностных нападок Трампа. Кроме того, он принизил значимость Евросоюза в целом, утверждает немецкая газета. Об Ангеле Меркель действующий президент США сказал, что она была «суперзвездой» до тех пор, пока «не впустила в страну миллионы людей». Этим решением канцлер Германии сильно навредила самой себе, хотя до того момента была непобедимой на выборах, заявил Дональд Трамп.