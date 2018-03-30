Daily Sabah: немецкий бизнес всё чаще игнорирует инновации

Daily Sabah сообщает, что, по данным немецкого государственного банка развития KfW, предприятия Германии уделяют недостаточно внимания инновационной деятельности. При этом представители банка настаивают, что подобное игнорирование инноваций может негативно сказаться на международной конкурентоспособности немецкого бизнеса.

По данным исследования немецкого государственного банка развития KfW, многие предприятия Германии уделяют недостаточно внимания инновационной деятельности, сообщает Daily Sabah.

Согласно исследованию, число средних предприятий страны, годовые продажи которых не превышают сумму €500 млн, инвестирующих в работу над созданием новых производственных процессов или товаров, растёт по сравнению с прошлым годом, однако в то же время число немецких компаний, которые могут считаться инновационными, составляет лишь 27% по сравнению с 42% в 2004—2006 годах.

«Это не очень хорошая новость для немецкого бизнеса или его международной конкурентоспособности. В конце концов, инновации играют большую роль в производительности, доходах, прибыли и занятости», — приводит издание слова главного экономиста банка Йорга Цойнера.

Отмечается: несмотря на то что число малых и средних предприятий, ориентированных на инновации, в 2014—2016 годах выросло по сравнению с 2013—2015 годами, в 2016-м в Германии произошло сокращение средств, направляемых на инновационную деятельность.

При этом, согласно данным исследования, 54% компаний, которые были сочтены неинновационными, не видят необходимости в разработке новой продукции из-за отсутствия спроса, в то время как ещё 20% жалуются на отсутствие новых идей, передаёт Daily Sabah.