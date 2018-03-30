Daily Sabah: немецкий бизнес всё чаще игнорирует инновации
По данным исследования немецкого государственного банка развития KfW, многие предприятия Германии уделяют недостаточно внимания инновационной деятельности, сообщает Daily Sabah.
По данным исследования немецкого государственного банка развития KfW, многие предприятия Германии уделяют недостаточно внимания инновационной деятельности, сообщает Daily Sabah.
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой «серьезную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов. Об этом сообщает The National Interest.
Серийное производство российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ), планируется начать в этом году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
На границе США и Мексики, недалеко от американского штата Аризона, обнаружили туннель.
Астронавт NASA Ник Хейг может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bild.
В китайской провинции Шэньси при обрушении крыши угольной шахты погибли 19 человек.
Здание театра «Сатирикон» в Москве намерены открыть после реконструкции в декабре 2019 года.
В прокуратуре Судана сообщили, что в ходе протестов в стране погибли 24 человека.
Самолёт, который направлялся в Москву совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В районе города Кируна на севере Швеции в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек. Об этом сообщила полиция страны.
Полузащитник «Спартака» Фернандо оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток несколько раз обстреливали провинцию Латакия.
Российский арбитр Диана Мохова получила назначение на финальный матч женского молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Японии.
Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» подписал контракт с 26-летним защитником сборной Белоруссии по футболу Максимом Володько.
В Ивано-Франковской области Украины произошёл пожар на заводе. Об этом сообщили в украинском МВД.
В матче регулярного чемпионата Шведской хоккейной лиги (SHL) между клубами «Ферьестад» и «Мальмё Редхоукс» произошла потасовка с участием большого количества игроков обеих команд.
СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» на своём поле уступил «Хетафе» со счётом 1:2.
В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счётом 2:0.
Дипмиссия Евросоюза в США приветствовала намерение Министерства финансов Соединённых Штатов снять санкции с РУСАЛа. Об этом сообщается в совместном письме послов Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте дипмиссии ЕС.
На территории израильского регионального совета Сдот-Негев разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа.
В Париже во время очередных акций протеста «жёлтых жилетов» пострадали 24 человека. Об этом сообщает 20 minutes со ссылкой на данные полиции.
«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сестру президента Чили Себастьяна Пиньеры ограбили в курортном городе Винья-дель-Мар.
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гонщик российской команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов посетил в больнице зрителя, который пострадал под колёсами его грузовика во время пятого этапа ралли-рейда «Дакар».
Один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет вводит курс под названием «Российская гибридная война», следует из данных на сайте образовательного учреждения.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко госпитализирован в одну из больниц Москвы из-за сильных болей в спине.
Двухмоторный самолёт разбился в немецкой коммуне Прётцель, два человека погибли.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от старта Марии Шараповой на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
США приветствуют голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский «Монпелье».
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в первом квартале 2019 года, сообщил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире во время Всероссийских соревнований на Кубок главы Чувашской Республики.
Один из сотрудников полиции, получивших ранения в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, находится в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в республиканской клинической больнице.
«Милан» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах (Германия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные полиции.
Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапире на этапе Кубка мира в польском Катовице.
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме.
Полицейские задержали 240 человек на очередных акциях протеста движения «жёлтых жилетов» во Франции, передаёт BFMTV.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что планирует сделать в случае, если станет победителем общего зачёта Кубка мира в нынешнем сезоне.
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пострадали в результате обстрела их автомобиля неизвестными, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Роспотребнадзор призвал не доверять «случайным источникам информации» о том, что в ряде российских регионов выявили мандарины, заражённые вирусом гриппа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат Александра Логинова, занявшего пятое место в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможность Соединённых Штатов при необходимости проводить в регионе любые военные операции. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.
Неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на этапе Кубке мира по санному спорту в латвийской Сигулде.