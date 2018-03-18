Глава Восточного комитета немецкой экономики: бойкот ЧМ-2018 был бы эффективным, но неправильным

Бойкот чемпионата мира по футболу в России мог бы стать действенной мерой, однако эффект был бы поверхностным, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. В интервью Der Tagesspiegel он подчеркнул, что добиться прогресса в выполнении Минских соглашений можно только в диалоге с Россией и при гарантированном снятии ряда санкций в ответ на определённые шаги Москвы.

Российскую экономику сейчас нельзя назвать плановой, какой она была во времена Советского Союза, однако государство довольно значительно влияет на важные отрасли, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. В интервью Der Tagesspiegel он отметил, что это затрудняет конкуренцию и продвижение инноваций.

По мнению Бюхеле, развитие пошло не в том направлении в 1990-е годы. Государство отреагировало на него возвращением национализации, чтобы не допустить краха экономики страны в целом. В последние годы приватизация предприятий в Москве стала непопулярной из-за падения курса рубля и санкций — инвесторы не хотели вкладывать требуемые суммы в существующих условиях, рассказывает глава Восточного комитета немецкой экономики.

Между тем Россия представляет собой крупный рынок со 140 млн потребителей. Кроме того, в сравнении с другими западными странами в России велик спрос на товары, на производстве которых специализируется Германия. Это касается транспортных средств, электроники и медицинской техники, лекарств и химикатов. Немецкие производители в больших объёмах поставляют в Россию современное оборудование, необходимое стране для развития собственного производства и налаживания экспорта.

По словам Бюхеле, в сочетании с падением рубля, вызванным низкими ценами на нефть и западными санкциями, это помогло вернуть привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов. Зарплаты в России находятся на уровне китайских, и это делает страну интересной как место производства иностранной продукции, поясняет председатель Восточного комитета немецкой экономики.

Самую значительную проблему для немецких инвесторов, с его точки зрения, составляет бюрократия. В каждом регионе России действуют свои порядки. Сейчас в стране организованы координационные центры, которые должны помогать иностранным фирмам укорениться в России, но в повседневном обиходе предприятия мелкого и среднего бизнеса по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями. В отношении государственной поддержки инвесторам из Германии недостаёт в России равного обхождения с ними и местными производителями. Тем не менее при желании и определённой настойчивости большую часть проблем можно решить, подчеркнул Бюхеле в интервью Der Tagesspiegel.

При этом он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы от немецких предпринимателей поступали жалобы на коррупцию в России. «Сегодня в России однозначно можно вести дела без уплаты взяток», — заявил Вольфганг Бюхеле.

Также он рассказал, что неоднократно встречался с Владимиром Путиным и считает, что российский президент точно знает сильные и слабые стороны экономики своей страны. К сожалению Бюхеле, в последнее время внешняя политика играет в торговле решающую роль, однако он выразил надежду на то, что президенту удастся наладить отношения с Западом и развить российскую экономику.

По поводу дела двойного агента Скрипаля глава Восточного комитета немецкой экономики сослался на заявление Ангелы Меркель о том, что нельзя разрывать нить переговоров. В интервью изданию он отметил, что надеется на рассудительность всех сторон и дипломатическое урегулирование ситуации.

Кроме того, Вольфганг Бюхеле рассказал, что он думает по поводу возможности бойкотирования чемпионата мира по футболу в России. Он подчеркнул, что это важное престижное событие, при помощи бойкота которого наверняка можно было бы добиться определённого эффекта, — однако он был бы поверхностным. Такой шаг ударил бы в первую очередь по спортсменам, которые совершенно ничего не могут сделать в данной ситуации.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики придерживается мнения, что «аннексия Крыма» противоречила международному праву, и предприниматели Германии следуют принятым санкциям, хотя они приносят им миллиардные убытки. При этом Вольфганг Бюхеле обратил внимание на то, что его комитет никогда не требовал полной отмены санкций, и присутствие миротворческой миссии ООН на Украине не помешает. «Но прогресс может быть лишь в том случае, если говорить друг с другом и если Россия сможет рассчитывать на снятие ряда санкций в ответ на ясные шаги по выполнению мирных соглашений, — подчеркнул председатель Восточного комитета немецкой экономики. — Мы надеемся, что новое правительство Германии скоро предпримет новую попытку разрядить всё более напряжённую ситуацию».