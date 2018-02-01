24 канал: Порошенко раскритиковал польский «антибандеровский» закон

Пётр Порошенко жёстко отреагировал на принятый в Польше закон, запрещающий в стране «бандеровскую идеологию». Как передаёт «Телеканал новин 24», Порошенко заявил, что историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов.
Президент Украины Пётр Порошенко выразил глубокое беспокойство относительно принятого в Польше закона, согласно которому запрещается «бандеровская идеология». Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению Порошенко, историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов.
«Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду. Принятый законопроект не соответствует провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей», — написал украинский президент на своей странице в Facebook.
Как напоминает украинский канал, 26 января появилась информация, что Польский сейм поддержал закон о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов. Закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей. Так, согласно законопроекту, за использование выражения «польские лагеря смерти» будет грозить штраф или лишение свободы на три года.
В МИД Украины считают, что этот закон является очередной попыткой навязать одностороннюю трактовку исторических событий и Польша пытается изобразить украинцев «преступными националистами».
Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецка обыграли венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович в четвертьфинале парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
В конгресс США внесён законопроект, в котором предлагается «стимулировать торговлю между США и Монголией путём введения беспошлинного режима в отношении некоторых товаров, импортируемых из Монголии». Инициатором выступил республиканец Тед Йохо.
Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), заявила, что Берлин не должен отказываться от совместных энергетических проектов с Москвой из-за позиции Вашингтона по данному вопросу.
Генеральный директор Российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко рассказал о ходе опытно-конструкторских работ по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата).
Генеральный консул России на Украине посетил заблокированное украинскими властями в порту города Херсона российское судно «Механик Погодин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «В. Ф. Танкер».
Глава женералитата Каталонии Жоаким Торра в ходе выступления в годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе заявил о планах местного правительства сделать всё для «создания республики». Об этом сообщает El Mundo.
Американский сенатор Рэнд Пол намерен попросить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков для того, чтобы они могли отправиться в Вашингтон для улучшения двустороннего диалога.
Министерство финансов России приветствует решение рейтингового агентства Fitch по суверенному рейтингу страны, а также считает его признанием устойчивости российской экономики, заявил первый вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в разговоре с RT сообщение СМИ о заинтересованности президента США Дональда Трампа в передаче большой части действий ВС США в Афганистане частным подрядчикам.