24 канал: Порошенко раскритиковал польский «антибандеровский» закон

Пётр Порошенко жёстко отреагировал на принятый в Польше закон, запрещающий в стране «бандеровскую идеологию». Как передаёт «Телеканал новин 24», Порошенко заявил, что историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов.

Президент Украины Пётр Порошенко выразил глубокое беспокойство относительно принятого в Польше закона, согласно которому запрещается «бандеровская идеология». Как передаёт «Телеканал новин 24», по мнению Порошенко, историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов.

«Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду. Принятый законопроект не соответствует провозглашённым принципам стратегического партнёрства между Украиной и Польшей», — написал украинский президент на своей странице в Facebook.

Как напоминает украинский канал, 26 января появилась информация, что Польский сейм поддержал закон о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов. Закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей. Так, согласно законопроекту, за использование выражения «польские лагеря смерти» будет грозить штраф или лишение свободы на три года.

В МИД Украины считают, что этот закон является очередной попыткой навязать одностороннюю трактовку исторических событий и Польша пытается изобразить украинцев «преступными националистами».