Ярослав Качиньский: Польша ничего не получит от ЕС за одни лишь красивые глаза

Комитет Европарламента одобрил санкционную процедуру в отношении Польши, в результате которой Варшава может лишиться права голоса в Совете Европы. По мнению экс-премьера Ярослава Качиньского, его страна должна продолжать отстаивать свой суверенитет и свою честь, пишет Rzezcpospolita. «За красивые глаза мы от Европы ничего не получим», — отметил политик.

В Европарламенте в отношении Польши одобрили санкционную процедуру, предусматривающую возможность лишения страны права голоса в Европейском совете. По мнению бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского, неясно, как теперь будут складываться отношения Варшавы с Брюсселем. Но он твёрдо уверен в том, что его страна должна отстаивать свой суверенитет, честь и интересы, пишет Rzezcpospolita. Как напоминает издание, санкции Европы — ответ на польские реформы судебного законодательства, которые в Еврокомиссии сочли «угрозой правопорядку в Польше».

«Либо мы отстоим свою позицию, либо у нас её вовсе не будет. За красивые глазки или по-дружески нам никто ничего не даст», — цитирует Rzezcpospolita слова Качиньского.

«Есть эксперты, которые утверждают, что Евросоюз по отношению к Польше зашёл слишком далеко и сейчас будет отступать. Другие говорят, что не на что рассчитывать», — говорит Качиньский.

Глава партии «Право и справедливость» также подчёркивает, что если кто-то думает, что есть какой-то внутренний центр, который будет поддерживать Польшу в выходе с экономической периферии Европы, то он ошибается. Он добавляет, что в ситуации, когда Польша хочет достичь успеха и входа в центр ЕС, а также иметь ВВП, сравнимый с ВВП Германии, то она должна отдавать себе отчёт в том, что другие будут её блокировать.

Ярослав Качиньский признаёт, что в наихудшем сценарии Польше угрожают какие-то затруднения, неудобства. «Но также вероятным — или более вероятным — является оптимистический сценарий, согласно которому фактически ничего нам не угрожает», — добавляет он.