ABC News: эхо «Крокуса» — ФБР и МВБ США предупредили об угрозе терактов на американской земле

Исламисты могут попытаться повторить на территории США теракт, аналогичный нападению на «Крокус Сити Холл», передаёт ABC News. По данным канала, к такому выводу пришли в ФБР и американском министерстве внутренней безопасности. В совместной разведсводке оба ведомства предупредили правоохранителей страны о том, что им необходимо будет сохранять особую бдительность в местах скопления людей.

А кроме того, мы сегодня вечером отслеживаем новое предупреждение, касающееся безопасности США и поступившее от ФБР и министерства внутренней безопасности: они сообщили о потенциальных угрозах для мест скопления людей — и прозвучало такое предостережение в такой момент, что только добавило опасений. С репортажем — наш старший корреспондент по юридическим вопросам Пьер Томас.

Сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности сегодня предупредили правоохранительные органы США об угрозе терактов, инспирированных жестоким нападением ИГ* на концертный зал в Москве. Согласно разведсводке ведомств, опасения вызывает потенциал «насильственных действий в местах большого скопления людей, включая спортивные стадионы, концертные площадки либо религиозные сооружения на территории США». Правоохранителям велено быть начеку и обращать внимание на любую подозрительную деятельность.

Разведсводку опубликовали всего за пару дней до понедельника, когда миллионы людей будут собираться вместе, чтобы понаблюдать за солнечным затмением. По данным властей, после нападения в Москве ИГ и его сторонники приветствовали акт, «распространяя тяжёлые и жестокие кадры, снятые во время атаки». Террористическая организация «призывала к совершению аналогичных атак в США».

ПЬЕР ТОМАС, старший корреспондент ABC News по юридическим вопросам: Мне сообщают, что американских правоохранителей призывают отнестись к разведсводке со всей серьёзностью. По словам источников, ИГ остаётся очень даже реальной угрозой.

С нами был Пьер Томас с прямым включением из Вашингтона. Спасибо вам, Пьер!

Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

