Конгрессмен Смит: действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС

Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его альтернатив.

С таким заявлением в интервью журналу Foreign Policy выступил руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит.

«Они могут создать ситуацию, при которой возникнет альтернатива ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, конгрессмен подчеркнул, что Израилю не удастся уничтожить всех бойцов ХАМАС.

Ранее Смит заявил, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».

Также сообщалось, что американский президент Джо Байден попытается извлечь личную выгоду из договорённостей о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.