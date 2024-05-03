RT в Telegram
Подпишись

Конгрессмен Смит: действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС

Короткая ссылка
Действия Израиля в секторе Газа не только не приведут к уничтожению всех бойцов палестинского движения ХАМАС, но и могут спровоцировать развитие его альтернатив.

С таким заявлением в интервью журналу Foreign Policy выступил руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит.

«Они могут создать ситуацию, при которой возникнет альтернатива ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, конгрессмен подчеркнул, что Израилю не удастся уничтожить всех бойцов ХАМАС.

Ранее Смит заявил, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».

Также сообщалось, что американский президент Джо Байден попытается извлечь личную выгоду из договорённостей о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить