RT в Telegram
Подпишись

Конгрессмен: часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся

Короткая ссылка
Руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение в интервью журналу Foreign Policy, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».

По его словам, помощь альянса из более чем 50 стран смогла создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, «что у них есть».

«Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Чёрному морю и не поставили Киев под угрозу», — цитирует Смита РИА Новости.

Ранее нацразведка США сообщила о «сдвиге на поле боя» на Украине в пользу России.

Также политолог Юрий Светов в беседе с RT объяснил предложение, направленное генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом странам — участницам альянса о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить