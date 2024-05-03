Конгрессмен: часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся

Руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение в интервью журналу Foreign Policy, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».

По его словам, помощь альянса из более чем 50 стран смогла создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, «что у них есть».

«Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Чёрному морю и не поставили Киев под угрозу», — цитирует Смита РИА Новости.

Ранее нацразведка США сообщила о «сдвиге на поле боя» на Украине в пользу России.

Также политолог Юрий Светов в беседе с RT объяснил предложение, направленное генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом странам — участницам альянса о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.