RT в Telegram
Подпишись

Политолог Светов: США ищут варианты, как вынудить Европу помогать

Короткая ссылка
RT
Политолог Юрий Светов в беседе с RT объяснил предложение, направленное генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом странам — участницам альянса о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.
Политолог Светов: США ищут варианты, как вынудить Европу помогать
  • AP

«США ищут варианты того, как вынудить Европу помогать. Возникает вопрос, как собрать деньги и оказывать помощь Украине», — отметил он.

По словам политолога, в этом вопросе сейчас «активничают те люди, которых осенью уже не будет».

«Столтенберг должен в сентябре покинуть свою должность. Видимо, если не получится, можно будет сказать: «Ну а мы тут при чём? Мы за это не отвечаем». Но в целом это очевидный шаг, что проблема содержания Украины перекладывается на плечи Европы», — считает Светов.

Ранее стало известно, что генсек НАТО предложил членам альянса собрать $100 млрд для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить