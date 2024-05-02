Политолог Светов: США ищут варианты, как вынудить Европу помогать

Политолог Юрий Светов в беседе с RT объяснил предложение, направленное генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом странам — участницам альянса о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.

«США ищут варианты того, как вынудить Европу помогать. Возникает вопрос, как собрать деньги и оказывать помощь Украине», — отметил он.

По словам политолога, в этом вопросе сейчас «активничают те люди, которых осенью уже не будет».

«Столтенберг должен в сентябре покинуть свою должность. Видимо, если не получится, можно будет сказать: «Ну а мы тут при чём? Мы за это не отвечаем». Но в целом это очевидный шаг, что проблема содержания Украины перекладывается на плечи Европы», — считает Светов.

Ранее стало известно, что генсек НАТО предложил членам альянса собрать $100 млрд для Киева.