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Нацразведка США сообщила о «сдвиге на поле боя» на Украине в пользу России

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Ситуация на поле боя на Украине сдвинулась в пользу России. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Нацразведка США сообщила о «сдвиге на поле боя» на Украине в пользу России
  • РИА Новости

По её словам, прозвучавшим на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США, одним из многих факторов, обеспечивших сдвиг на поле боя в пользу Москвы, стали якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения.

Хейнс, слова которой приводит ТАСС, также выразила мнение, согласно которому это «ускорило восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях.

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