Axios: Байден хочет использовать сделку Израиля с ХАМАС в своих интересах
Об этом пишет Axios.
По информации портала, в Белом доме сделку, которая находится в процессе обсуждения, считают единственной возможностью прекратить конфликт, спровоцировавший волну критики в адрес Байдена.
Президент рассчитывает, что перемирие будет способствовать снижению градуса протестов в американских вузах и улучшит его репутацию среди избирателей арабского происхождения.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит как еврейский народ, так и палестинцев.