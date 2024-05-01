RT в Telegram
Подпишись

Axios: Байден хочет использовать сделку Израиля с ХАМАС в своих интересах

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден попытается извлечь личную выгоду из договорённостей о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.

Об этом пишет Axios.

По информации портала, в Белом доме сделку, которая находится в процессе обсуждения, считают единственной возможностью прекратить конфликт, спровоцировавший волну критики в адрес Байдена.

Президент рассчитывает, что перемирие будет способствовать снижению градуса протестов в американских вузах и улучшит его репутацию среди избирателей арабского происхождения.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит как еврейский народ, так и палестинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить