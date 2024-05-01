Axios: Байден хочет использовать сделку Израиля с ХАМАС в своих интересах

Американский президент Джо Байден попытается извлечь личную выгоду из договорённостей о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.

Об этом пишет Axios.

По информации портала, в Белом доме сделку, которая находится в процессе обсуждения, считают единственной возможностью прекратить конфликт, спровоцировавший волну критики в адрес Байдена.

Президент рассчитывает, что перемирие будет способствовать снижению градуса протестов в американских вузах и улучшит его репутацию среди избирателей арабского происхождения.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит как еврейский народ, так и палестинцев.