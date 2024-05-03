Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО мотострелковым соединениям
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции», — заявили в ведомстве.
Ранее Шойгу уже поздравлял части и соединения, отличившиеся в спецоперации.
Также Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск.
Кроме того, ему презентовали модернизированное вооружение для борьбы с беспилотниками.