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Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО мотострелковым соединениям

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе выполнения задач спецоперации в 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Ранее Шойгу уже поздравлял части и соединения, отличившиеся в спецоперации.

Также Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск.

Кроме того, ему презентовали модернизированное вооружение для борьбы с беспилотниками.

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