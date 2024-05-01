Шойгу презентовали модернизированное вооружение для борьбы с беспилотниками
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«Министру обороны России представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищённости личного состава от FPV-дронов», — сообщили в ведомстве.
Шойгу показали оборудованный прицелом пулемёт и снаряд для российских дронов на основе капроновой нити.
Ранее глава Минобороны России указал на необходимость увеличить объёмы поставок вооружения и техники, в первую очередь средств поражения для поддержания темпов наступления в зоне СВО.
Шойгу также поручил сократить сроки ремонта военной техники.