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Можин: БРИКС может предложить альтернативу в случае краха доллара

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Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин высказал мнение, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу.

По его словам, странам-участница БРИКС возможно создать учётную единицу, которая будет построена на корзине из валют пяти стран-членов объединения, среди которых китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал, а также южноафриканский ранд.

«Такое предложение обсуждается. В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — отметил Можин в интервью РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что способы противодействия отказу стран от использования американского доллара во внешней торговле стали темой обсуждения среди советников экс-президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на высший государственный пост.

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