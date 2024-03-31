НАТО и США врут о теракте в «Крокусе», поскольку они лишь заявляют о том, Украина точно ни при чём, но сами никак не учувствуют в расследовании. Всё это было сделано лишь с целью ослабить Россию и Владимира Путина, такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в совместном для Judging Freedom интервью с другим бывшим аналитиком ЦРУ Рэйем Макговерном. Макговерн также уверен, что у Москвы есть доказательства того, что США, Великобритания и Украина причастны к теракту.

Ларри, я начну с вас. Почему ЕС и США так категоричны в вопросе о том, кто совершил преступления на концерте в «Крокусе», и кто не совершал преступлений на концерте в «Крокусе»?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Это секретная операция спецслужб, пропагандистская кампания. Это было сделано для того, чтобы лгать. Подумайте вот о чём. Ни одна страна НАТО, ни Соединённые Штаты, ни одна из них не имеет ни одного офицера на связи в Россией, с российскими следователями. Тем не менее, все наделены удивительными способностями ясновидения, что они могут волшебным образом узнать, какие именно доказательства есть у русских, и они знают, что они явно оправдывают Украину. Это просто полная чушь. Это ложь, причём одна из самых неуклюжих, которые я когда-либо видел. Потому с профессиональной точки зрения нужно было сказать: «мы не знаем, кто это сделал, но мы будем работать с русскими, чтобы помочь в расследовании, потому что мы передали информацию, утверждающую, что будет теракт, поэтому мы тоже хотим докопаться до сути».

Но это не то, что они делают. Вся операция направлена на то, чтобы атаковать и ослабить Путина. Именно в этом её суть. И британцам, и американцам было наплевать, сколько русских они убьют, пытаясь это сделать.

Рэй, в реальном мире, где существуют нормальные отношения, где Госдепартамент и Министерство иностранных дел России разговаривают друг с другом, где президент Соединённых Штатов не называет президента России оскорбительными именами и не говорит, что он должен быть отстранён от власти. В таком мире мы не могли бы, по крайней мере, предложить следователям ФБР и ЦРУ на местах помочь разобраться в этом деле? Если, конечно, мы не пытаемся скрыть свою причастность.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Что ж, при обычном ходе событий мы бы так и поступили. Мы поступили бы именно так. Но, как говорит Ларри, это не совсем обычный ход событий. Когда Бортников, сотрудник КГБ, бывший аналогом ФБР, когда он случайно в разговоре в коридоре сказал, что в этом замешаны США, Великобритания, Украина, он бы не сказал этого без благословения Путина. Я считаю, что это указывает на то, что у них есть довольно веские доказательства, и они ждут. Они ждут, чтобы подкрепить всё ещё более конкретными доказательствами и показать миру, что произошло. Вот что я думаю. Я думаю, что Ларри прав на 100%.

Дата выхода в эфир 31 марта 2024 года.