Остин: Пентагон не видит признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США
Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«... не вижу на данный момент каких-либо признаков активного намерения сделать это», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.
Позже руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил, что действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС.