Остин: Пентагон не видит признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США

США не видят никаких признаков того, что движение ХАМАС планирует напасть на американских военнослужащих в секторе Газа.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«... не вижу на данный момент каких-либо признаков активного намерения сделать это», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Позже руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил, что действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС.