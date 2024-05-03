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Остин: Пентагон не видит признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США

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США не видят никаких признаков того, что движение ХАМАС планирует напасть на американских военнослужащих в секторе Газа.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«... не вижу на данный момент каких-либо признаков активного намерения сделать это», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о намерении израильских военных провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Позже руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил, что действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС.

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