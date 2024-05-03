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Арбитражный суд Москвы арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску ТКБ

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Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ).

Соответствующий документ размещён в картотеке арбитражных дел.

В документе отмечается, что введение в отношении ТКБ американских санкций является препятствием для исполнения решения Российского арбитражного суда в силу запрета на проведение транзакций в пользу ТКБ по месту нахождения Commerzbank AG и J. P. Morgan SE в иностранной недружественной юрисдикции.

Ранее газета «Коммерсантъ» 24 апреля сообщила, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JPMorgan Chase по иску ВТБ на $439,5 млн.

Также сообщалось, что крупные европейские банки в 2023 году уплатили в России €800 млн налогов.

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