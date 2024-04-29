FT: крупные европейские банки в 2023 году уплатили в России €800 млн налогов
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Об этом пишет Financial Times.
Газета отмечает, что семь наиболее крупных банков Европы отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд в 2023 году. Среди них Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.
Более половины налоговых выплат европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, он имеет самое большое присутствие в России среди иностранных кредиторов, подчёркивает издание.
Ранее депутаты Европарламента выразили недовольство продолжением работы австрийского Raiffeisen Bank в России, ряд парламентариев направили в Вену письмо с требованием надавить на банковскую группу, чтобы она отказалась от работы с Москвой.