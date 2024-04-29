FT: крупные европейские банки в 2023 году уплатили в России €800 млн налогов

Крупные европейские банки в 2023 году уплатили в бюджет России налоги на сумму более €800 млн, это в четыре раза больше, чем до начала спецоперации на Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Газета отмечает, что семь наиболее крупных банков Европы отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд в 2023 году. Среди них Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.

Более половины налоговых выплат европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, он имеет самое большое присутствие в России среди иностранных кредиторов, подчёркивает издание.

Ранее депутаты Европарламента выразили недовольство продолжением работы австрийского Raiffeisen Bank в России, ряд парламентариев направили в Вену письмо с требованием надавить на банковскую группу, чтобы она отказалась от работы с Москвой.