Командующий ВСУ Павлюк пожаловался на превосходство России в артиллерии и в воздухе
«... у русских там превосходство в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе», — отметил он.
Также Павлюк выразил надежду, что американское оружие «поможет» Украине.
Ранее обозреватель американской газеты The Hill Патрик Дреннан выразил мнение, что умелые манёвры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления.
Также руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».