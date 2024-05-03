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Командующий ВСУ Павлюк пожаловался на превосходство России в артиллерии и в воздухе

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Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, оценивая положение украинских войск в Часовом Яре в ДНР, пожаловался в интервью газете Times на полное превосходство России в воздухе, при этом оценив превосходство артиллерии как «десять к одному».

«... у русских там превосходство в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе», — отметил он.

Также Павлюк выразил надежду, что американское оружие «поможет» Украине.

Ранее обозреватель американской газеты The Hill Патрик Дреннан выразил мнение, что умелые манёвры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления.

Также руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».

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