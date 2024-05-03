Обозреватель американской газеты The Hill Патрик Дреннан выразил мнение, что умелые манёвры позволили России застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления.

«Она не была готова к мощным... контрнаступлениям России, а её оборонительные позиции могут рухнуть», — сказал журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что российская армия отличается развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне спецоперации.

Ранее руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит выразил предположение, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение «того, что у них есть».