Запад не осудил действия Киева и не дал провести честного расследования событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло почти 50 человек.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, спустя десять лет после трагедии можно говорить, что Запад предпринимал действия для того, чтобы «замотать, запутать и не дать провести честного расследования».

«Максимум, что они сделали, это заявили о некой озабоченности спустя пять лет, что ничего не произошло и никакого расследования проведено не было», — сказал посол.

Ранее Мирошник заявил, что расследование трагедии в Одессе возможно после низложения киевского режима.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что виновники трагедии в Одессе должны понести наказание.

Кроме того, сообщалось, что в Москве прошла акция ко Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов.