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Мирошник: расследование трагедии в Одессе возможно после низложения киевского режима

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Полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима.

Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, нынешний киевский режим является и преемником тех убийц, и их укрывателем. 

«Они (США, Британия, ЕС. — RT) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе.

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