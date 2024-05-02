Полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима.

Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, нынешний киевский режим является и преемником тех убийц, и их укрывателем.

«Они (США, Британия, ЕС. — RT) как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что после СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе.