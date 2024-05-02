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Песков — о сожжении людей в Одессе: такие преступления не имеют срока давности

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Виновники трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года были сожжены люди в Доме профсоюзов, должны понести наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков — о сожжении людей в Одессе: такие преступления не имеют срока давности
  • РИА Новости

По его словам, прозвучавшим в ходе общения с журналистами, произошедшее является позорной страницей в истории Украины.

«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — подчеркнул Песков.

Ранее руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии.

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