Песков — о сожжении людей в Одессе: такие преступления не имеют срока давности

Виновники трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года были сожжены люди в Доме профсоюзов, должны понести наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, прозвучавшим в ходе общения с журналистами, произошедшее является позорной страницей в истории Украины.

«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — подчеркнул Песков.

Ранее руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии.