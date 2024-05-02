Песков — о сожжении людей в Одессе: такие преступления не имеют срока давности
- РИА Новости
По его словам, прозвучавшим в ходе общения с журналистами, произошедшее является позорной страницей в истории Украины.
«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», — подчеркнул Песков.
Ранее руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии.