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В Москве прошла акция ко Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

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Активисты одесского землячества в российской столице почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе возложением цветов.
В Москве прошла акция ко Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, мероприятие прошло возле стелы «Одесса — город-герой», которая располагается в Александровском саду у стен Кремля.

Уточняется, что таким образом активисты хотели почтить память погибших в трагедии, которая произошла 10 лет назад в Одессе. Тогда погибли по меньшей мере 48 мирных граждан.

По данным агентства, в мероприятии приняли участие несколько десятков одесситов и их знакомых. В числе пришедших были и те, кто был непосредственным свидетелем и участником трагедии — им после этого пришлось покинуть город.

Cо дня пожара в одесском Доме профсоюзов прошло десять лет. 2 мая 2014 года сторонники евроинтеграции Украины подожгли здание, где укрывались активисты. Тех, кому удавалось выбраться, радикалы жестоко избивали на улице. 

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