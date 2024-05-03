Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ под Харьковом

Операторы БПЛА группировки войск прикрытия государственной границы уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области.

Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Кобра.

«Было обнаружено скопление противника. Цель была поражена», — сказал он.

По его словам, противник пытается поймать российских операторов БПЛА, применяя артиллерию, но безуспешно.