Настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией.

С таким заявлением в интервью швейцарскому изданию Weltwoche выступил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург.

«Мы должны попытаться достичь мира путём переговоров. На мой взгляд, это единственная возможность, которая остаётся на сегодняшний день», — сказал он.

При этом фон Шуленбург отметил, что без мирного соглашения Украина рискует уменьшится в размерах.

Причиной этого, по его словам, могут стать как военные действия, так и внутренняя политическая турбулентность.

При этом президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне.

Также директор Национальной разведки США Эврил Хейнс высказала мнение, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но речь не идёт о каких-либо уступках.