Директор по нацразведке Хейнс высказался о возможности переговоров по Украине
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«Как и Украина, (президент России Владимир. — RT) Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и Соединёнными Штатами относительно будущего Украины, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что приглашение принять участие в конференции по Украине в Швейцарии выслано более чем 160 делегациям, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС.
Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции в Швейцарии.