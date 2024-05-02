Директор по нацразведке Хейнс высказался о возможности переговоров по Украине

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс высказала мнение, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но речь не идёт о каких-либо уступках.

«Как и Украина, (президент России Владимир. — RT) Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и Соединёнными Штатами относительно будущего Украины, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что приглашение принять участие в конференции по Украине в Швейцарии выслано более чем 160 делегациям, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС.

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции в Швейцарии.