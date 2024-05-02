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Президент Латвии допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне

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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже летом. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент Латвии допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне
  • Gettyimages.ru

В эфире TV3 он заявил, что процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным», но начать его в июне «вполне реально».

В середине марта Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

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