Президент Латвии допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже летом. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
- Gettyimages.ru
В эфире TV3 он заявил, что процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным», но начать его в июне «вполне реально».
В середине марта Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.
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